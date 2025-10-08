Фетисов о сезоне НХЛ: «Все российские игроки на слуху. Овечкин – самый упоминаемый, Капризов подписал самый дорогой контракт, вратари прилично играют. Будет много интересного»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о старте сезона в НХЛ.
Вчера ночью начался регулярный чемпионат-2025/26.
«Все российские игроки в НХЛ – на слуху. Капризов подписал самый дорогой контракт, Саша Овечкин – самый упоминаемый игрок. Думаю, много чего еще интересного будет. Вратари наши тоже прилично играют.
С Сашей разговаривали, он сказал, что готов к сезону. Будем болеть за него и за всех наших ребят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости