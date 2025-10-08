Вячеслав Фетисов поделился мнением о старте сезона в НХЛ.

Вчера ночью начался регулярный чемпионат-2025/26.

«Все российские игроки в НХЛ – на слуху. Капризов подписал самый дорогой контракт, Саша Овечкин – самый упоминаемый игрок. Думаю, много чего еще интересного будет. Вратари наши тоже прилично играют.

С Сашей разговаривали, он сказал, что готов к сезону. Будем болеть за него и за всех наших ребят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

