Фетисов о сезоне НХЛ: «Все российские игроки на слуху. Овечкин – самый упоминаемый, Капризов подписал самый дорогой контракт, вратари прилично играют. Будет много интересного»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о старте сезона в НХЛ.

Вчера ночью начался регулярный чемпионат-2025/26.

«Все российские игроки в НХЛ – на слуху. Капризов подписал самый дорогой контракт, Саша Овечкин – самый упоминаемый игрок. Думаю, много чего еще интересного будет. Вратари наши тоже прилично играют.

С Сашей разговаривали, он сказал, что готов к сезону. Будем болеть за него и за всех наших ребят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
