Депутат Журова: «У Овечкина уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа»
Капитану «Вашингтона» и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.
«У Саши по-настоящему уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, уже говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа.
Думаю, и после завершения карьеры он обязательно останется в спорте – ведь хоккей для него не просто профессия, а сама жизнь.
Очень хочется, чтобы это долголетие, эта энергия и любовь к игре продолжали радовать не только болельщиков в Америке, но и приносили радость всей России. Чтобы мы еще услышали гимн нашей страны и увидели флаг в его руках после побед сборной.
Удивительно, как в таком жестком и требовательном виде спорта Саша сохраняет высочайший уровень игры, вдохновляя целое поколение. Желаю ему здоровья, сил и новых великих свершений», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
