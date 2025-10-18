НХЛ не сделает церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать»

НХЛ не сделает церемонию в честь 900-й шайбы Александра Овечкина.

Сейчас в активе 40-летнего капитана «Вашингтона » 898 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Планирует ли НХЛ организовать церемонию, посвященную 900-му голу Овечкина в лиге?

– Празднования по случаю юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

Овечкин о 1-й шайбе в сезоне в 5-м матче: «Если бы не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но они были, иногда нужно просто потерпеть. В следующей игре голов будет больше, надеюсь»