  • Дэй о жизни в России: «Поражает, что дети могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В США сложно такое представить»
Дэй о жизни в России: «Поражает, что дети могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В США сложно такое представить»

Логан Дэй удивлен высокому уровню безопасности для детей в России.

– Вы практически год живете в России. Уже выучили язык?

– Чуть-чуть. Чем чаще я общаюсь с парнями, тем лучше разговариваю по-русски. Они всегда учат меня чему-то новому, но чаще всего это плохие слова. Парней это очень смешит. Стараюсь откладывать в памяти все, что слышу в раздевалке.

– В одном из интервью вы говорили, что учите одно русское слово в день. Все еще придерживаетесь этого правила?

– Да, но чаще всего они вылетают у меня из головы (улыбается). Думаю, что мне нужно купить книгу «Русский язык для чайников».

– Кажется, у вас очень теплые взаимоотношения с русскими партнерами.

– Да, это действительно так. В России очень добрые, отзывчивые люди – это касается и ребят из «Трактора». Мы очень близко общаемся, постоянно зовем друг-друга в разные места. Никто из команды не остается в стороне, включая легионеров.

– После переезда ожидания о России совпали с реальностью?

– Не успел построить какие-то ожидания, так как присоединился к команде посреди сезона. Слышал от других ребят, что Россия – это очень классное место. Все еще поражает тот факт, что дети в этой стране могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В Северной Америке сложно такое представить. Мне безумно нравится жить в России и я надеюсь, что останусь здесь еще на несколько лет, – сказал американский защитник «Трактора».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
