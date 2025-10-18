  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У Кравцова 0 голов за 3 игры в регулярке АХЛ. Экс-форвард «Трактора» набрал 65 очков в 85 матчах прошлого сезона КХЛ
1

У Кравцова 0 голов за 3 игры в регулярке АХЛ. Экс-форвард «Трактора» набрал 65 очков в 85 матчах прошлого сезона КХЛ

Виталий Кравцов не забил ни в одной из трех игр сезона в АХЛ.

Бывший форвард «Трактора» выступает за фарм-клуб «Ванкувера». Сегодня ночью «Эбботсфорд» проиграл «Лавалю» (0:3).

На счету Кравцова 1 (0+1) очко в 3 матчах регулярного чемпионата АХЛ. На этом отрезке у 25-летнего нападающего 7 бросков в створ и полезность «плюс 1».

В прошлом сезоне FONBET КХЛ он набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
logoАХЛ
logoКХЛ
logoТрактор
logoЭбботсфорд
logoВанкувер
logoНХЛ
logoВиталий Кравцов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов набрал 1-е очко в сезоне АХЛ – во второй игре. У экс-форварда «Трактора» ассист и ни одного броска в створ с «Хендерсоном»
212 октября, 12:45
Гру на вопрос о возвращении Кравцова в «Трактор»: «Если Кросби захочет провести сезон в России, буду рад ему. Я уделяю внимание игрокам, которых тренирую»
911 октября, 16:38
Агент Кравцова о возвращении в «Трактор»: «Виталий сказал, нужно сделать выбор. Он решит – останется в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ»
610 октября, 13:21
Главные новости
Овечкин забил 125 голов в НХЛ в октябре. До повторения рекорда Гретцки – 1 шайба
18 минут назад
Аскаров о результативной ошибке в матче с «Ютой»: «Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое случается – это часть игры»
134 минуты назадВидео
НХЛ не сделает церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать»
3сегодня, 08:13
КХЛ. «Трактор» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Барыса», СКА против «Локомотива»
17сегодня, 08:01
НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Монреаль» против «Рейнджерс», «Колорадо» сыграет с «Бостоном», «Сан-Хосе» – с «Питтсбургом»
5сегодня, 07:55
Никитин о мнении, что у ЦСКА один из лучших составов в КХЛ: «Это самое большое заблуждение было. Если нет команды, состав не имеет значения. Моя задача – сделать команду»
6сегодня, 07:34
Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617
9сегодня, 06:45
Овечкин о 1-й шайбе в сезоне в 5-м матче: «Если бы не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но они были, иногда нужно просто потерпеть. В следующей игре голов будет больше, надеюсь»
2сегодня, 06:15
Аскаров ошибся при приеме шайбы за воротами во 2-м периоде матча с «Ютой». О’Брайен завладел ей и забил с разворота
10сегодня, 04:30Видео
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов
14сегодня, 03:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Детройт» хочет обменять Густафссона и Хэмоника. Защитники перестали проходить в состав (The Fourth Period)
119 минут назад
Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт – до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ
сегодня, 07:22
Гончарук о неудачах «Торпедо»: «Мы упали в яму и должны вместе вылезать из нее, залезая друг на друга. Ко мне лично много вопросов по матчу с ЦСКА»
1сегодня, 07:10
Сиряцкий о критике в адрес «Металлурга» за малогабаритный состав: «В раздевалке над ней немного подшучивали. Наоборот, скорость и маневренность – плюс, в таблицу посмотрите!»
5сегодня, 06:55
Хайнс о «Миннесоте» после 1:5 от «Вашингтона» при 14:45 по броскам: «Мы были не на том уровне, чтобы претендовать на победу. Ни по скорости, ни по игре в целом»
сегодня, 06:30
Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ. У вратаря фарма «Питтсбурга» 94,4% сэйвов и КН 1,50
5сегодня, 06:05
Шмалц с 3+1, Дилан Строум с 2+2 и Гибсон с 1-й победой за «Детройт» (31 сэйв после 32 бросков «Тампы») – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах в регулярке (10), обогнав Айзермана и Шэнахэна. Рекорд у Федорова – 12
сегодня, 05:30
Симашев получил 10 минут штрафа за участие в стычке в матче «Юты» и «Сан-Хосе». Защитник сцепился с Селебрини, которому на помощь пришел Курашев
5сегодня, 04:58Видео