У Кравцова 0 голов за 3 игры в регулярке АХЛ. Экс-форвард «Трактора» набрал 65 очков в 85 матчах прошлого сезона КХЛ

Виталий Кравцов не забил ни в одной из трех игр сезона в АХЛ.

Бывший форвард «Трактора » выступает за фарм-клуб «Ванкувера ». Сегодня ночью «Эбботсфорд» проиграл «Лавалю» (0:3).

На счету Кравцова 1 (0+1) очко в 3 матчах регулярного чемпионата АХЛ. На этом отрезке у 25-летнего нападающего 7 бросков в створ и полезность «плюс 1».

В прошлом сезоне FONBET КХЛ он набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф.