Ларионов-младший пропустил матч с «Локомотивом» из-за травмы, сообщил Ларионов: «Блокировал бросок на тренировке, получил серьезный удар. Перелома нет»
Игорь Ларионов – младший получил травму на тренировке СКА.
В субботу петербургский клуб проиграл «Локомотиву» (1:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ. После игры главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, что его сын не попал в заявку на матч из-за повреждения.
– Почему не сыграл Ларионов?
– У него травма. Вчера была тренировка, он получил серьезный удар. Он блокировал бросок, это нижняя часть тела. Обошлось без перелома. Он находится в резерве, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
