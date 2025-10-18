Плющев о 9-м месте СКА на Западе: «Проблем много, они были заложены весной. Они отказались от многих игроков, которые могли стабилизировать состав»

Владимир Плющев высказался о проблемах и перспективах СКА в Fonbet КХЛ.

В субботу команда под руководством Игоря Ларинова дома уступила «Локомотиву» (1:3). Армейцы занимают 9-е место в таблице Западной конференции с 16 баллами после 16 матчей.

– СКА вне зоны плей‑офф, насколько для вас это неожиданный результат?

– Проблемы СКА были автоматически заложены весной этого года. Проблем там много, но если их не видят руководители, то это их проблемы. Я не собираюсь говорить, на что им нужно обратить внимание. У них есть советники и консультанты. Пускай разбираются. То, что команда показывает, это то, на что они наработали.

– Есть сомнения в том, что СКА по итогу окажется в плей‑офф?

– Есть такая наука – психология. Любые неудачные игры приводят в не самое лучшее состояние игроков. Сложно сказать, что будет в дальнейшем. По крайней мере, на сегодняшний день команда не показывает хоккея, который должна, а самое главное, что и не может этого делать.

Посмотрим, что будет дальше. Может, начнут заниматься селекционной работой, потому что уже отказались от многих игроков, которые могли стабилизировать состав, – сказал бывший тренер сборной России.