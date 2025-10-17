  • Спортс
  • Фигурист Костомаров о безголевой серии Овечкина: «Смешно звучит, чтобы я что‑то советовал. Александр – профессионал своего дела, он еще свое забьет»
Фигурист Костомаров о безголевой серии Овечкина: «Смешно звучит, чтобы я что‑то советовал. Александр – профессионал своего дела, он еще свое забьет»

Фигурист Роман Костомаров оценил безголевую серию Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в первых четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– Александр Овечкин никак не может забросить первую шайбу в новом сезоне НХЛ, что можете ему посоветовать?

– Смешно звучит, чтобы я советовал что‑то Александру Овечкину. Думаю, он еще свое забьет, Александр – профессионал своего дела, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
