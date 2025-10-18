Депутат Свищев о 1-м голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Не надо ожидать, что сейчас посыпется дождь шайб – такого не будет. Александр втягивается достаточно долго»

Депутат Дмитрий Свищев оценил первый гол Александра Овечкина в сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1). У Овечкина стало 4 (1+3) очка за 5 игр при полезности «плюс 5».

«Надо с пониманием отнестись к паузе в забитых шайбах, которую мы видели. Все мы ждали, что Овечкин зайдет и с первого матча начнет заколачивать. Но Александр втягивался, ему надо было прийти в хорошую форму.

Первая шайба, не надо ожидать, что сейчас дождь шайб посыпется на голову соперникам. Такого не будет. Александр втягивается достаточно долго, но потом уже начинает показывать результативную игру.

Самое главное, что в прошедших матчах было большинство побед, и команда показывала хорошие результаты. Мы с вами понимаем, что невозможно, когда один капитан или форвард забивает, а команда играет плохо.

Поэтому я считаю, что команда сейчас на высоком моральном, психологическом, физическом уровне. Александр сейчас тоже втянется и будет показывать красивую, качественную игру со своими шайбами», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .

🚨 Первый гол Овечкина в сезоне: красиво положил сразу после вбрасывания