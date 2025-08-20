Оши о 894-м голе Овечкина: «Гретцки был на арене, мы решили заглянуть в ложу, поздороваться. Слышим – трибуны взорвались, мы такие: «Не может быть! Кто забил?» Не верится, что пропустили это»
В апреле капитан «Вашингтона» забросил 894-ю шайбу в матче против «Чикаго». Тогда россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярках НХЛ.
На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
«Ну, понятно, что Уэйн [Гретцки] был на арене, и несколько из нас решили заглянуть в ложу владельца «Кэпиталс» Теда Леонсиса, просто поздороваться. Мы подумали: «Ладно, давайте быстро сбегаем, как раз большинство закончилось».
И вдруг слышим – трибуны взорвались. Мы такие: «Да ну, не может быть! Кто забил?» А нам отвечают: «Телетрансляция с задержкой, я сам не знаю!» Мы сломя голову побежали обратно и все-таки увидели повтор.
До сих пор не верится, что мы пропустили этот момент. Но главное – мы были в на арене, мы были там», – сказал форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши на подкасте «NHL Unscripted with Virk and Demers».