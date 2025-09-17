  • Спортс
Канделаки поздравила Овечкина с 40-летием: «Он превратился в живую легенду. Феномен, заставивший мир говорить о русском характере. Ему посвящены заявления Трампа и речи Гретцки»

Тина Канделаки поздравила Александра Овечкина с 40-летием.

Капитан «Вашингтона» отмечает день рождения 17 сентября.

«Его невозможно остановить. Он – величайший бомбардир НХЛ, навсегда вписавший свое имя и российский флаг в историю мирового спорта. На наших глазах выдающийся спортсмен превратился в живую легенду – и это еще не предел его возможностей.

Александру Овечкину сегодня исполнилось 40 лет. В России бытует суеверие, что этот юбилей отмечать не стоит – мол, число роковое. Но для человека, чья жизнь построена на вызовах судьбе, это просто еще одна цифра на табло. Цифра, за которой стоят 40 лет силы, сотни голов, миллионы поклонников по всему миру и неиссякаемая энергия, которой хватит еще на десяток юбилеев. Не знаю, будет ли отмечать Александр, но поздравления он сегодня принимает по праву.

Российский спорт всегда был явлением особого порядка, и Овечкин стал его живым воплощением – не просто хоккеистом, а феноменом, заставившим весь мир вновь заговорить о русском характере.

Ему посвящено многое: от почтовых марок до ледовых спектаклей, от речей Уэйна Гретцки до заявлений Дональда Трампа. А когда на кукурузных полях Мэриленда вырезают его портрет – это уже больше, чем спорт. Это фольклор.

Саша, сохраняй свои принципы – те, что не сломать. Не теряй себя, даже под тяжестью статуса и ожиданий. Помни: главная победа – всегда над самим собой, и именно это делает человека настоящим чемпионом», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
