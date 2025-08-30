  • Спортс
Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»

Алексей Морозов пожелал Александру Овечкину приехать в КХЛ.

– Овечкин летом принял участие в нескольких шоу‑матчах. Как это поднимает российский хоккей?

– Вы сами понимаете, что Овечкин – большая легенда хоккея. Он великий игрок и рекордсмен. Но при этом он большой человек. Никогда никому не отказывает в автографах и фото, все к нему тянутся. Саша – позитивный человек в жизни, он несет добро. Поэтому вокруг него такой ажиотаж в хоккейном мире.

Можно даже не говорить о его невероятных спортивных заслугах – все знают, чем славен Овечкин. Он покорил грандиозный рекорд Уэйна Гретцки. Но при этом Саша остается замечательным человеком.

Я не раз был с ним в разных компаниях, мы даже вместе играли в волейбол. И я видел, как он себя ведет по отношению к окружающим людям. Это вызывает большое чувство гордости, что у нас есть такие звезды вселенского масштаба. Респект ему за то, что он делает. Считаю, что Овечкин – посол мира в спорте.

– Через год он может стать игроком КХЛ. В таком случае лига получит невероятный приток интереса.

– Могу только пожелать Саше здоровья, чтобы у него остались силы приехать и участвовать в матчах КХЛ, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Рекордный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
