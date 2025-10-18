Джонстон о переговорах «Нью-Джерси» с Маркстремом: «Cтороны заинтересованы, все идет успешно. «Девилс» обожают Якоба, он отлично влился в команду»

«Нью-Джерси» ведет переговоры с Якобом Маркстремом о новом контракте.

Ранее сообщалось , что «Девилс» предлагали 35-летнему голкиперу 5 млн долларов в год, но игрок рассчитывает получить большую сумму.

«Они обменялись идеями, как может выглядеть новый контракт. Мне сказали, что переговоры шли успешно, и они возобновятся в ближайшее время. Обе стороны заинтересованы в сделке.

«Нью-Джерси » обожает Маркстрема , он отлично влился в команду, но всегда есть нюансы. Пока разрыв в запросах не будет устранен, сделки не будет», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон.

Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела