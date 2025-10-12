Кравцов набрал 1-е очко в сезоне АХЛ – во второй игре. У экс-форварда «Трактора» ассист и ни одного броска в створ с «Хендерсоном»
Виталий Кравцов набрал первое очко в регулярном чемпионате АХЛ.
Бывший нападающий «Трактора» сделал голевую передачу в матче между «Эбботсфордом» и «Хендерсоном» (4:2).
Это была вторая игра для Кравцова в текущем сезоне. Он не нанес ни одного броска в створ и закончил встречу с показателем полезности «0».
В составе фарм-клуба «Ванкувера» также ассист на счету Данилы Климовича, две передачи сделал Кирилл Кудрявцев, Николай Кныжов завершил матч с полезностью «плюс 3».
