  • Кравцов набрал 1-е очко в сезоне АХЛ – во второй игре. У экс-форварда «Трактора» ассист и ни одного броска в створ с «Хендерсоном»
0

Кравцов набрал 1-е очко в сезоне АХЛ – во второй игре. У экс-форварда «Трактора» ассист и ни одного броска в створ с «Хендерсоном»

Виталий Кравцов набрал первое очко в регулярном чемпионате АХЛ.

Бывший нападающий «Трактора» сделал голевую передачу в матче между «Эбботсфордом» и «Хендерсоном» (4:2).

Это была вторая игра для Кравцова в текущем сезоне. Он не нанес ни одного броска в створ и закончил встречу с показателем полезности «0».

В составе фарм-клуба «Ванкувера» также ассист на счету Данилы Климовича, две передачи сделал Кирилл Кудрявцев, Николай Кныжов завершил матч с полезностью «плюс 3».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
