Отец Малкина о результативности сына: «Для меня его передачи тоже важны. Тем более он больше отдает, когда может сам бросить»

Владимир Малкин высказался об игре своего сына в НХЛ.

В первых двух матчах сезона-2025/26 Евгений Малкин отдал 5 передач. Всего на его счету 7 (1+6) баллов в 5 играх.

В матче против «Айлендерс» (4:3) 10 октября судьи переписали гол Малкина на Рикарда Ракелля.

«Для меня его передачи тоже важны. Тем более что он больше отдает [в ситуациях], когда может сам бросить.

Я был удивлен тем, как судьи рассмотрели тот эпизод с голом [в матче с «Айлендерс»]. Получается, нужно что ли шайбу задеть шнурками? Раз шайба после его броска не изменила направления, тогда гол надо отдавать тому, кто бросал», – сказал отец игрока Владимир Малкин.