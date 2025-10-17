Ильнур Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала».

«Приморские болельщики не понаслышке знакомы со специалистом. Последние три сезона он был помощником Леонида Тамбиева .

Ильнур Альфридович будет отвечать за нападение», – говорится в сообщении «Адмирала ».

Напомним, нынешний сезон 56-летний Ильнур Гизатуллин начинал в московском «Динамо» в качестве ассистента, но 16 сентября контракт с тренером был расторгнут по соглашению сторон.