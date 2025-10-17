Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»

Алексей Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над «Адмиралом» в FONBET КХЛ.

Красно-белые оказались сильнее в серии буллитов (4:3).

– Интересная игра для болельщиков. Мы понимали, что здесь будет тяжело играть. Готовились к этому. Радует, что мы старались играть правильно все три периода. А так в целом ребята – молодцы.

– «Спартак» провел почти 20 минут в атаке, забросил три шайбы. И прокомментируйте игру команды в большинстве. По статистике вы – одни из лучших.

– Если говорить в целом по игре, то нам не хватает хладнокровия в концовках. Потому что моментов много создаем, и это не только первая игра такая. В прошлом матче с Хабаровском (3:4) было то же самое.

А игра в большинстве – знаете, идем вверху турнирной таблицы. Но в таких матчах гол в большинстве многое решает. Хотелось видеть лучше реализацию, особенно в концовке, даже в овертайме, когда играли «4 на 3». Все‑таки нам надо больше действовать с агрессией, а не перемещать шайбу по периметру.

А так – работаем. Что‑то получается, что‑то нет. У ребят присутствует какая‑то нервозность именно в завершении. Повторю, у нас много моментов. Но что‑то нам не хватает. Но радует, что есть моменты. В ином случае я бы задумался.

Ребята стараются, все мы люди. Так что будем идти шаг за шагом, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .