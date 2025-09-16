«Динамо» расторгло контракт с тренером Гизатуллиным
Тренер Ильнур Гизатуллин покинул московское «Динамо».
Контракт с 56-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
«Ильнур Гизатуллин присоединился к тренерскому штабу бело-голубых 2 июля после того, как покинул «Адмирал». Специалист помогал Алексею Кудашову в качестве старшего тренера.
Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Ильнура Альфридовича за честный труд и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.
«Динамо» набрало три очка в пяти матчах сезона-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
