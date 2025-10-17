Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»

Леонид Тамбиев прокомментировал юбилейный матч во главе «Адмирала».

Клуб из Владивостока проиграл «Спартаку » по буллитам в игре FONBET чемпионата КХЛ (3:4).

– Ребята молодцы, сражались. Хорошие голы забили. Но тяжело, когда очень много меньшинства. Трудно так играть с таким соперником. А так в принципе мне по содержанию сама игра понравилась.

– Вы отработали 250‑й матч в «Адмирале». Есть какие‑то ощущения, чувства?

– Нет. Я на эти цифры не обращаю внимания. Мне надо было сегодня выиграть матч. Вот это было бы мне гораздо важнее. А есть эти цифры – ну и что? Через 50 игр будет триста. И что дальше? Мне было важно, чтобы мы сегодня дожали «Спартак». Это главнее для меня.

– Вы потратили тайм‑аут за семь секунд до конца матча. Потом, когда было удаление, не возникло сожаление, что поспешили?

– Нет. Момент был в том, что все центральные у нас оказались задействованы. Надо было отыграть эту концовку. А как можно знать, что у нас будет удаление «4 на 3»? Тут ведь нельзя предвидеть.

В том эпизоде, когда я брал тайм‑аут, все наши лидеры участвовали в большинстве и в концовке просто подустали. Надо было их немного успокоить, чтобы доиграть эти семь секунд. Это же КХЛ, тут из центральной зоны можно даже получить гол. Поэтому мне надо было, чтобы вышел свежий центральный и отыграл это вбрасывание.

– В последних двух матчах вы демонстрируете потрясающее терпение, которое обычно свойственно ближе к плей‑офф. Не рановато ли?

– Что вы имеете в виду под словом «терпение»?

– Вы выдержали все наплывы атак «Спартака», волна за волной. Не дрогнули в меньшинстве, опять же.

– Это похвально, что ребята сражаются, и что у нас хорошая рабочая атмосфера на лавке и в раздевалке. Команда бьется с сердцем. И это видно. Но тяжело, когда столько играешь в меньшинстве.

Хотя характер у ребят есть, и этого не убавить. Перехваливать их не буду, но что есть, то есть, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .

