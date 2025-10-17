  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
8

Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»

Леонид Тамбиев прокомментировал юбилейный матч во главе «Адмирала».

Клуб из Владивостока проиграл «Спартаку» по буллитам в игре FONBET чемпионата КХЛ (3:4).

– Ребята молодцы, сражались. Хорошие голы забили. Но тяжело, когда очень много меньшинства. Трудно так играть с таким соперником. А так в принципе мне по содержанию сама игра понравилась.

– Вы отработали 250‑й матч в «Адмирале». Есть какие‑то ощущения, чувства?

– Нет. Я на эти цифры не обращаю внимания. Мне надо было сегодня выиграть матч. Вот это было бы мне гораздо важнее. А есть эти цифры – ну и что? Через 50 игр будет триста. И что дальше? Мне было важно, чтобы мы сегодня дожали «Спартак». Это главнее для меня.

– Вы потратили тайм‑аут за семь секунд до конца матча. Потом, когда было удаление, не возникло сожаление, что поспешили?

– Нет. Момент был в том, что все центральные у нас оказались задействованы. Надо было отыграть эту концовку. А как можно знать, что у нас будет удаление «4 на 3»? Тут ведь нельзя предвидеть.

В том эпизоде, когда я брал тайм‑аут, все наши лидеры участвовали в большинстве и в концовке просто подустали. Надо было их немного успокоить, чтобы доиграть эти семь секунд. Это же КХЛ, тут из центральной зоны можно даже получить гол. Поэтому мне надо было, чтобы вышел свежий центральный и отыграл это вбрасывание.

– В последних двух матчах вы демонстрируете потрясающее терпение, которое обычно свойственно ближе к плей‑офф. Не рановато ли?

– Что вы имеете в виду под словом «терпение»?

– Вы выдержали все наплывы атак «Спартака», волна за волной. Не дрогнули в меньшинстве, опять же.

– Это похвально, что ребята сражаются, и что у нас хорошая рабочая атмосфера на лавке и в раздевалке. Команда бьется с сердцем. И это видно. Но тяжело, когда столько играешь в меньшинстве.

Хотя характер у ребят есть, и этого не убавить. Перехваливать их не буду, но что есть, то есть, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
logoСпартак
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЛеонид Тамбиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
3сегодня, 13:33
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
15 октября, 14:21
Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой. Проявили волю к победе, добыли важные 2 очка»
5 октября, 16:15
Главные новости
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
423 минуты назад
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
547 минут назад
КХЛ. «Торпедо» примет ЦСКА, «Динамо» Минск сыграет с «Нефтехимиком», «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
43сегодня, 14:35
«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
6сегодня, 14:27
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
20сегодня, 14:25
«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ
2сегодня, 14:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»
3сегодня, 13:46
Сушинский о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Он в Россию хочет вернуться, может. Артемию подошел бы «Авангард» или СКА прошлых лет»
3сегодня, 13:22
Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»
6сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
14 минут назад
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
35 минут назад
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
3сегодня, 13:33
Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
сегодня, 13:05
Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»
сегодня, 12:40
«Сочи» расторг контракт с Тулиновым. У голкипера 0 побед в 11 матчах за клуб в карьере
сегодня, 12:28
Кэмерон Ли получит 25 млн рублей от «Сочи» за этот сезон (Metaratings)
сегодня, 11:41
«Амур» всухую обыграл «Ладу» – 3:0. У хабаровчан 4 победы подряд
1сегодня, 11:31
«Сибирь» обменяла Михалева в «Металлург» Новокузнецк на денежную компенсацию. У 20-летнего форварда 25 игр в КХЛ за карьеру
4сегодня, 11:16