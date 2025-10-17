Сушинский о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Он в Россию хочет вернуться, может. Артемию подошел бы «Авангард» или СКА прошлых лет»

Максим Сушинский считает, что Артемию Панарину в КХЛ подошли бы «Авангард» и СКА.

Ранее появилась информация , что форвард «Рейнджерс » отказался сделать скидку клуба при обсуждении нового контракта.

Действующее соглашение 33-летнего Панарина рассчитано до 30 июня 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) нападающего – 11,64 млн долларов.

«Это торги, тут как на рынке: один хочет дороже, другой дешевле. Думаю, у Панарина столько мастерства, что он еще много лет может приносить пользу «Рейнджерс».

Вопрос в том, чего Артемий сам хочет: долгосрочный контракт или нет. Может, он вообще в Россию хочет вернуться. Дураком надо быть, чтобы не хотеть его увидеть у нас. Я бы с радостью пришел посмотреть на игру Артемия.

Думаю, Панарину подошел бы «Авангард», ну или СКА прошлых лет», – сказал бывший игрок «Авангарда » и СКА Максим Сушинский .