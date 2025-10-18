НХЛ покажет 21 матч этой регулярки в Австралии, заявил Беттмэн: «Мы развиваем хоккей во всем мире. Это направление становится все более приоритетным»

НХЛ покажет 21 матч этого регулярного чемпионата в Австралии.

Лига объявила о соглашении с Nine Network на трансляцию матчей. Каждую субботу в Австралии будут транслировать одну игру со специальными комментаторами и кастомизированной студией.

«Мы сосредоточены на развитии хоккея во всем мире. Это становится все более приоритетным направлением, поскольку у клубов НХЛ самые интернациональные команды из всех четырех основных лиг в Северной Америке. Это открывает большие возможности.

Речь идет об играх, медиа, программах для широкой публики, предоставлении контента – о том, чем мы регулярно занимаемся в Северной Америке и в какой-то степени занимаемся в Европе. Речь о том, чтобы вкладывать больше собственных средств в развитие.

В краткосрочной перспективе мы сосредоточимся на Европе, поскольку там НХЛ очень известна и популярна. Но мы также уважаем лиги во всем мире, поэтому будем искать пути сотрудничества для развития хоккея», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн .

