Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»

Алексей Терещенко высказался о ситуации с соглашением Артемия Панарина.

Ранее появилась информация о том, что Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту.

Действующее соглашение 33-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Контракт – личное дело каждого человека. Нормально, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты. Какие к нему могут быть вопросы? А клуб понять можно, ведь НХЛ – это бизнес.

Сложно сказать, на какой срок контракта он может рассчитывать. Думаю, он заинтересован в том, чтобы подольше поиграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли . Дай бог, чтобы он подписал этот контракт и выиграл титулы.

Для спортсменов финансовая составляющая очень важна, но победы – это не менее важный стимул», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Копитара – 7 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)