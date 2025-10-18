Дэйли о выводе номера Овечкина из обращения в НХЛ: «Шансы малы, но все-таки есть. За 107 лет мы вывели только один номер – это большая редкость»

Билл Дэйли оценил шансы на вывод номера Александра Овечкина из обращения в НХЛ.

– 99-й номер Гретцки – единственный, что был выведен из обращения во всей НХЛ. Есть ли вероятность, что восьмой номер Овечкина тоже будет выведен из обращения?

– Мы не будем думать о том, чтобы вывести его номер из обращения, пока Ови сам не объявит о своих планах относительно завершения карьеры.

Как вы знаете, за 107 лет истории лиги мы вывели из обращения только один номер. Это большая редкость.

Что ж, кажется, шансы малы, но все-таки есть. Тем не менее такие разговоры стоит отложить до момента, когда Овечкин повесит коньки на гвоздь.

А сейчас нужно наслаждаться его игрой. Пока такая возможность еще есть, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

НХЛ не сделает церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать»