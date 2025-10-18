Защитник «Металлурга» Сиряцкий о Кузнецове: «Обычно много шутит, но перед игрой он собран и закрыт. В этот день у него интересная разминка с необычными упражнениями»
Защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий рассказал о поведении Евгения Кузнецова.
– У вас в раздевалке много звезд – например, Евгений Кузнецов. Что в их поведении для себя отметили?
– У нас вся атака собрана из мастеров, все быстрые и техничные. Поэтому, если честно, на тренировках иногда даже тяжелее, чем в официальных матчах. И это бесценный опыт для меня, как защитника «Металлурга».
У каждого нашего мастера стараюсь подмечать какие-то моменты – и брать их на вооружение. Если говорить о Кузнецове, то бросилось в глаза, как он ведет себя в игровой день.
Если обычно Евгений много шутит, то перед игрой он абсолютно собран и закрыт. Еще в этот день у него очень интересная разминка, с немного необычными упражнениями. Полезные детали, – сказал Александр Сиряцкий.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
