Неучев и Комаров забили по голу в регулярке АХЛ за фарм-клуб «Баффало». Новиков получил 10 минут за попытку продолжить драку

Виктор Неучев и Всеволод Комаров забросили по шайбе в регулярке АХЛ.

Оба российских хоккеиста выступают за «Рочестер», который является фарм-клубом «Баффало ». В матче регулярного чемпионата команда обыграла «Ютику» (7:4).

21-летний Неучев отличился в третьей игре сезона, на счету форварда стало 1 (1+0) очко. 21-летний Комаров набрал 2 (1+1) очка, для защитника это также первые баллы в чемпионате.

Отметим, что 22-летний Никита Новиков из «Рочестера » получил 12 минут штрафа, 10 из которых – за продолжительную стычку и попытку продолжить драку.