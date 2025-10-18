Неучев и Комаров забили по голу в регулярке АХЛ за фарм-клуб «Баффало». Новиков получил 10 минут за попытку продолжить драку
Виктор Неучев и Всеволод Комаров забросили по шайбе в регулярке АХЛ.
Оба российских хоккеиста выступают за «Рочестер», который является фарм-клубом «Баффало». В матче регулярного чемпионата команда обыграла «Ютику» (7:4).
21-летний Неучев отличился в третьей игре сезона, на счету форварда стало 1 (1+0) очко. 21-летний Комаров набрал 2 (1+1) очка, для защитника это также первые баллы в чемпионате.
Отметим, что 22-летний Никита Новиков из «Рочестера» получил 12 минут штрафа, 10 из которых – за продолжительную стычку и попытку продолжить драку.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости