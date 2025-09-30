Мама, бабушка и дедушка Панарина были на матче СКА с «Торпедо». Форвард «Рейнджерс» играл за армейцев с 2013 по 2015 год
Мама, бабушка и дедушка Артемия Панарина были на игре СКА с «Торпедо».
Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Санкт-Петербурге и закончился поражением хозяев (2:5).
Форвард «Рейнджерс» играл за СКА с 2013 по 2015 год. Он провел за армейцев 146 матчей и набрал 132 (53+79) очка.
«Владимир Ильич Левин – важный человек в жизни обладателя Кубка Гагарина в составе СКА, а ныне – нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс».
Именно дед в свое время настоял, чтобы маленький Артемий начал заниматься хоккеем, возил его на тренировки, наставлял и воспитывал будущую звезду мирового спорта.
Всегда рады видеть таких горящих хоккеем людей на матчах СКА!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: t.me/hcska
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
