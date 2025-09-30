Мама, бабушка и дедушка Панарина были на матче СКА с «Торпедо». Форвард «Рейнджерс» играл за армейцев с 2013 по 2015 год

Мама, бабушка и дедушка Артемия Панарина были на игре СКА с «Торпедо».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Санкт-Петербурге и закончился поражением хозяев (2:5).

Форвард «Рейнджерс » играл за СКА с 2013 по 2015 год. Он провел за армейцев 146 матчей и набрал 132 (53+79) очка.

«Владимир Ильич Левин – важный человек в жизни обладателя Кубка Гагарина в составе СКА , а ныне – нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс».

Именно дед в свое время настоял, чтобы маленький Артемий начал заниматься хоккеем, возил его на тренировки, наставлял и воспитывал будущую звезду мирового спорта.

Всегда рады видеть таких горящих хоккеем людей на матчах СКА!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: t.me/hcska