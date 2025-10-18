Шмалц с 3+1, Дилан Строум с 2+2 и Гибсон с 1-й победой за «Детройт» (31 сэйв после 32 бросков «Тампы») – звезды дня в НХЛ
Ник Шмалц, Дилан Строум и Джон Гибсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Детройта» Джон Гибсон, записавший в актив первую победу за новый клуб. Он отразил 31 из 32 бросков в матче с «Тампой» (2:1 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Дилан Строум, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Миннесотой» (5:1).
Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:3).
