Сиряцкий о критике в адрес «Металлурга» за малогабаритный состав: «В раздевалке над ней немного подшучивали. Наоборот, скорость и маневренность – плюс, в таблицу посмотрите!»

Александр Сиряцкий высказался о критике «Металлурга» за малогабаритный состав.

– Вы – большой защитник, 192 см, 82 кг. Между тем летом эксперты критиковали «Металлург» за маленькие габариты и за то, что в силовой борьбе команда может потеряться. Признайтесь, наверное, во многом именно физические данные помогли вам пробиться в состав и сделать команду больше?

– Читал в прессе вот такую критику нашей команды в исполнении некоторых экспертов, а в раздевалке команды над ней даже немного подшучивали. Наша скорость и маневренность – наоборот, наш плюс, посмотрите в таблицу!

Я не считаю, что габариты – мой главный бонус. Говорят, лет 20 назад они действительно высоко ценились, но в последнее время хоккей стал более быстрым, умным и комбинационным. Силовые факторы чуть отошли назад.

– Значит, мышцы в хоккее уже не особо нужны?

– Нет-нет, забывать о них нельзя. Мои знакомые недавно общались с другим воспитанником «Металлурга» Никитой Гребенкиным, он сказал, что в НХЛ все жестко и приходится наращивать мышечную массу. В противном случае борьбу там просто не выдерживаешь.

Я тоже уделяю этому фактору внимание на тренировках. За счет мышц добавил в этом году несколько килограммов – до 87. Плюс, похоже, еще немного подрос – до 194 сантиметров, – сказал защитник магнитогорцев.

Отметим, что «Металлург» набрал 26 очков в 16 играх и лидирует в общей таблице КХЛ.