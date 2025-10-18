Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах в регулярке (10), обогнав Айзермана и Шэнахэна. Рекорд у Федорова – 12

Дилан Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах.

Капитан «Ред Уингс» принес команде победу в матче с «Тампой » (2:1 ОТ).

На счету 29-летнего американца стало 7 (3+4) очков в 5 играх в сезоне при полезности «+6».

За карьеру у него 10 голов в овертаймах в регулярке. По этому показателю он вышел на чистое 2-е место в истории клуба, обогнав Стива Айзермана и Брендана Шенахана (по 9).

Рекордом владеет Сергей Федоров (12).