Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах в регулярке (10), обогнав Айзермана и Шэнахэна. Рекорд у Федорова – 12
Дилан Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах.
Капитан «Ред Уингс» принес команде победу в матче с «Тампой» (2:1 ОТ).
На счету 29-летнего американца стало 7 (3+4) очков в 5 играх в сезоне при полезности «+6».
За карьеру у него 10 голов в овертаймах в регулярке. По этому показателю он вышел на чистое 2-е место в истории клуба, обогнав Стива Айзермана и Брендана Шенахана (по 9).
Рекордом владеет Сергей Федоров (12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
