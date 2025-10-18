Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт – до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ

Рикард Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года.

Федерация хоккея Швеции объявила о предстоящем возвращении 57-летнего специалиста в национальную команду. С ним заключен контракт до 2030 года.

На Олимпиаде-2026 в Италии и ЧМ-2026 в Швейцарии руководить командой будет Сэм Халлам.

Гренборг возглавлял сборную Швеции с 2016 по 2019 год. Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат мира (2017, 2018).

С 2023 года он возглавляет финскую «Таппару». В сезоне-2023/24 он выиграл с командой чемпионат страны.