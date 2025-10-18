  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт – до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ
0

Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт – до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ

Рикард Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года.

Федерация хоккея Швеции объявила о предстоящем возвращении 57-летнего специалиста в национальную команду. С ним заключен контракт до 2030 года. 

На Олимпиаде-2026 в Италии и ЧМ-2026 в Швейцарии руководить командой будет Сэм Халлам. 

Гренборг возглавлял сборную Швеции с 2016 по 2019 год. Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат мира (2017, 2018). 

С 2023 года он возглавляет финскую «Таппару». В сезоне-2023/24 он выиграл с командой чемпионат страны. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Федерации хоккея Швеции
чемпионат Финляндии
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Швеции по хоккею
Сэм Халлам
Рикард Гренборг
logoЧМ по хоккею
Федерация хоккея Швеции
logoТаппара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Французский форвард «Трактора» Дюбе: «Неучастие России в ЧМ или Олимпиаде – большое упущение для хоккея. Франция отобралась на Игры, ничего для этого не сделав»
128 октября, 13:30
Михайлов о бане России: «Не пускают в видах спорта, где мы сильные. Финны, шведы и немцы не хотят – кто-то окажется за бортом, если мы придем. Прибалтика – собачки, но они мешают»
197 октября, 12:14
Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»
723 сентября, 11:59
Главные новости
Овечкин забил 125 голов в НХЛ в октябре. До повторения рекорда Гретцки – 1 шайба
4 минуты назад
Аскаров о результативной ошибке в матче с «Ютой»: «Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое случается – это часть игры»
130 минут назадВидео
НХЛ не сделает церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать»
357 минут назад
КХЛ. «Трактор» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Барыса», СКА против «Локомотива»
18сегодня, 08:01
НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Монреаль» против «Рейнджерс», «Колорадо» сыграет с «Бостоном», «Сан-Хосе» – с «Питтсбургом»
5сегодня, 07:55
Никитин о мнении, что у ЦСКА один из лучших составов в КХЛ: «Это самое большое заблуждение было. Если нет команды, состав не имеет значения. Моя задача – сделать команду»
5сегодня, 07:34
Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617
8сегодня, 06:45
Овечкин о 1-й шайбе в сезоне в 5-м матче: «Если бы не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но они были, иногда нужно просто потерпеть. В следующей игре голов будет больше, надеюсь»
2сегодня, 06:15
Аскаров ошибся при приеме шайбы за воротами во 2-м периоде матча с «Ютой». О’Брайен завладел ей и забил с разворота
10сегодня, 04:30Видео
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов
14сегодня, 03:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Детройт» хочет обменять Густафссона и Хэмоника. Защитники перестали проходить в состав (The Fourth Period)
15 минут назад
У Кравцова 0 голов за 3 игры в регулярке АХЛ. Экс-форвард «Трактора» набрал 65 очков в 85 матчах прошлого сезона КХЛ
145 минут назад
Гончарук о неудачах «Торпедо»: «Мы упали в яму и должны вместе вылезать из нее, залезая друг на друга. Ко мне лично много вопросов по матчу с ЦСКА»
1сегодня, 07:10
Сиряцкий о критике в адрес «Металлурга» за малогабаритный состав: «В раздевалке над ней немного подшучивали. Наоборот, скорость и маневренность – плюс, в таблицу посмотрите!»
5сегодня, 06:55
Хайнс о «Миннесоте» после 1:5 от «Вашингтона» при 14:45 по броскам: «Мы были не на том уровне, чтобы претендовать на победу. Ни по скорости, ни по игре в целом»
сегодня, 06:30
Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ. У вратаря фарма «Питтсбурга» 94,4% сэйвов и КН 1,50
5сегодня, 06:05
Шмалц с 3+1, Дилан Строум с 2+2 и Гибсон с 1-й победой за «Детройт» (31 сэйв после 32 бросков «Тампы») – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах в регулярке (10), обогнав Айзермана и Шэнахэна. Рекорд у Федорова – 12
сегодня, 05:30
Симашев получил 10 минут штрафа за участие в стычке в матче «Юты» и «Сан-Хосе». Защитник сцепился с Селебрини, которому на помощь пришел Курашев
5сегодня, 04:58Видео