Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт – до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ
Рикард Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года.
Федерация хоккея Швеции объявила о предстоящем возвращении 57-летнего специалиста в национальную команду. С ним заключен контракт до 2030 года.
На Олимпиаде-2026 в Италии и ЧМ-2026 в Швейцарии руководить командой будет Сэм Халлам.
Гренборг возглавлял сборную Швеции с 2016 по 2019 год. Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат мира (2017, 2018).
С 2023 года он возглавляет финскую «Таппару». В сезоне-2023/24 он выиграл с командой чемпионат страны.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Федерации хоккея Швеции
