Аскаров ошибся при приеме шайбы за воротами во 2-м периоде матча с «Ютой». О’Брайен завладел ей и забил с разворота

Ярослав Аскаров ошибся при приеме шайбы за воротами во 2-м периоде игры с «Ютой».

«Сан-Хосе» уступил «Мамонту» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

На 37-й минуте матча при счете 2:2 российский вратарь «Шаркс» выкатился за ворота, чтобы принять шайбу.

У него не получилось это сделать, и ей завладел форвард «Юты» Лиэм О’Брайен . Он поразил пустые ворота калифорнийцев с разворота.

Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов

Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону