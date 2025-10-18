  • Спортс
  Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617
Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617

Александр Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1). 

40-летний россиянин открыл счет голам в текущем сезоне в своем 5-м матче. У него 4 (1+3) очка при полезности «+5». 

Гол стал для Овечкина 898-м в регулярных чемпионатах (обновляет рекорд лиги). 

Александр вышел на чистое 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах в рамках регулярок (567 в 1496 матчах), обогнав Горди Хоу (566 в 1767). 

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (617 в 1487). 

Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба

🚨 Первый гол Овечкина в сезоне: красиво положил сразу после вбрасывания

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
