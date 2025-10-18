Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617
Александр Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1).
40-летний россиянин открыл счет голам в текущем сезоне в своем 5-м матче. У него 4 (1+3) очка при полезности «+5».
Гол стал для Овечкина 898-м в регулярных чемпионатах (обновляет рекорд лиги).
Александр вышел на чистое 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах в рамках регулярок (567 в 1496 матчах), обогнав Горди Хоу (566 в 1767).
Рекордом владеет Уэйн Гретцки (617 в 1487).
Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба
🚨 Первый гол Овечкина в сезоне: красиво положил сразу после вбрасывания
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
