Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617

Александр Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1).

40-летний россиянин открыл счет голам в текущем сезоне в своем 5-м матче. У него 4 (1+3) очка при полезности «+5».

Гол стал для Овечкина 898-м в регулярных чемпионатах (обновляет рекорд лиги).

Александр вышел на чистое 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах в рамках регулярок (567 в 1496 матчах), обогнав Горди Хоу (566 в 1767).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (617 в 1487).

Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба

🚨 Первый гол Овечкина в сезоне: красиво положил сразу после вбрасывания