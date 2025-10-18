  • Спортс
Хайнс о «Миннесоте» после 1:5 от «Вашингтона» при 14:45 по броскам: «Мы были не на том уровне, чтобы претендовать на победу. Ни по скорости, ни по игре в целом»

Джон Хайнс сказал, что «Миннесота» проиграла «Вашингтону» (1:5) по делу.

«Уайлд» завершили игру только с 14 бросками в створ против 45 у «Кэпиталс». 

«Они лучше боролись за шайбу перед воротами, да и по всей площадке, пожалуй. 

Мы были не на том уровне, чтобы претендовать на победу сегодня. Ни по скорости, ни по игре в целом», – сказал главный тренер «Миннесоты». 

Капризов не набрал очков впервые в сезоне: 1 бросок в матче с «Вашингтоном» за 18:59 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»

