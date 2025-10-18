Овечкин забил 125 голов в НХЛ в октябре. До повторения рекорда Гретцки – 1 шайба
Александр Овечкин забил 125-й гол в октябре.
40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:1). Эта шайба стала для него 125-й за карьеру в регулярках НХЛ в октябре.
Овечкин приблизился к рекорду лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки – 126 голов в октябре. Отметим, что в этом месяце «Кэпиталс» проведут еще 6 игр.
Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости