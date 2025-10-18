  • Спортс
  Аскаров о результативной ошибке в матче с «Ютой»: «Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое случается – это часть игры»
Аскаров о результативной ошибке в матче с «Ютой»: «Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое случается – это часть игры»

Ярослав Аскаров прокомментировал свою ошибку в игре с «Ютой».

Российский голкипер «Сан-Хосе» не смог обработать шайбу за воротами во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (3:6), и Лиэм О’Брайен забросил шайбу.

– Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое иногда случается, это часть игры.

– Что команде нужно улучшить, чтобы стать сильнее?

– Нужно играть с первой и до последней минуты. Сегодня мы слабо начали, поэтому было тяжело.

Нужно продолжать бороться и работать, тогда все получится. Думаю, это произойдет скоро, просто нужно верить, – сказал Ярослав Аскаров.

Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: San Jose Hockey Now
