Аскаров о результативной ошибке в матче с «Ютой»: «Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое случается – это часть игры»

Ярослав Аскаров прокомментировал свою ошибку в игре с «Ютой».

Российский голкипер «Сан-Хосе » не смог обработать шайбу за воротами во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (3:6), и Лиэм О’Брайен забросил шайбу.

– Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое иногда случается, это часть игры.

– Что команде нужно улучшить, чтобы стать сильнее?

– Нужно играть с первой и до последней минуты. Сегодня мы слабо начали, поэтому было тяжело.

Нужно продолжать бороться и работать, тогда все получится. Думаю, это произойдет скоро, просто нужно верить, – сказал Ярослав Аскаров .

Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов