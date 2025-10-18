Аскаров о результативной ошибке в матче с «Ютой»: «Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое случается – это часть игры»
Ярослав Аскаров прокомментировал свою ошибку в игре с «Ютой».
Российский голкипер «Сан-Хосе» не смог обработать шайбу за воротами во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (3:6), и Лиэм О’Брайен забросил шайбу.
– Неудачный отскок, шайба попала мне в конек. Такое иногда случается, это часть игры.
– Что команде нужно улучшить, чтобы стать сильнее?
– Нужно играть с первой и до последней минуты. Сегодня мы слабо начали, поэтому было тяжело.
Нужно продолжать бороться и работать, тогда все получится. Думаю, это произойдет скоро, просто нужно верить, – сказал Ярослав Аскаров.
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: San Jose Hockey Now
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости