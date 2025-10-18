Никитин о мнении, что у ЦСКА один из лучших составов в КХЛ: «Это самое большое заблуждение было. Если нет команды, состав не имеет значения. Моя задача – сделать команду»

Игорь Никитин не считает, что у ЦСКА один из лучших составов в КХЛ.

С 16 очками в 16 играх московский клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

– ЦСКА по своему составу одна из лучших команд лиги. На своем ли месте она находится сейчас?

– Мне кажется, самое большое заблуждение было про один из самых сильных составов.

– Не считаете, что команда должна играть за счет индивидуальностей?

– Не я считаю, а хоккей считает. У нас все очень важны в команде. Если нет команды, то состав не имеет значения. Моя задача – сделать команду, а не состав.

– На сколько процентов эта задача выполнена?

– Таблица показывает, сколько еще надо работать, – сказал главный тренер ЦСКА после победы над «Торпедо » (1:0) в FONBET КХЛ.