Никитин о мнении, что у ЦСКА один из лучших составов в КХЛ: «Это самое большое заблуждение было. Если нет команды, состав не имеет значения. Моя задача – сделать команду»
Игорь Никитин не считает, что у ЦСКА один из лучших составов в КХЛ.
С 16 очками в 16 играх московский клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
– ЦСКА по своему составу одна из лучших команд лиги. На своем ли месте она находится сейчас?
– Мне кажется, самое большое заблуждение было про один из самых сильных составов.
– Не считаете, что команда должна играть за счет индивидуальностей?
– Не я считаю, а хоккей считает. У нас все очень важны в команде. Если нет команды, то состав не имеет значения. Моя задача – сделать команду, а не состав.
– На сколько процентов эта задача выполнена?
– Таблица показывает, сколько еще надо работать, – сказал главный тренер ЦСКА после победы над «Торпедо» (1:0) в FONBET КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
