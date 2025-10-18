Овечкин о 1-й шайбе в сезоне в 5-м матче: «Если бы не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но они были, иногда нужно просто потерпеть. В следующей игре голов будет больше, надеюсь»
Александр Овечкин высказался о своем 1-м голе в новом сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1).
40-летний россиянин открыл счет голам в текущем сезоне в своем 5-м матче. У него 4 (1+3) очка при полезности «+5».
«Если бы в тех играх у меня не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но шансы были. Иногда нужно просто потерпеть потерпеть, и гол случается. Надеюсь, что в следующей игре их будет больше.
Строум – отличный плеймейкер, но он еще и забивает, как видите. Сегодня он активно шел на ворота, находил отскоки», – сказал Овечкин.
🚨 Первый гол Овечкина в сезоне: красиво положил сразу после вбрасывания
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости