Овечкин о 1-й шайбе в сезоне в 5-м матче: «Если бы не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но они были, иногда нужно просто потерпеть. В следующей игре голов будет больше, надеюсь»

Александр Овечкин высказался о своем 1-м голе в новом сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1).

40-летний россиянин открыл счет голам в текущем сезоне в своем 5-м матче. У него 4 (1+3) очка при полезности «+5».

«Если бы в тех играх у меня не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но шансы были. Иногда нужно просто потерпеть потерпеть, и гол случается. Надеюсь, что в следующей игре их будет больше.

Строум – отличный плеймейкер, но он еще и забивает, как видите. Сегодня он активно шел на ворота, находил отскоки», – сказал Овечкин.

🚨 Первый гол Овечкина в сезоне: красиво положил сразу после вбрасывания