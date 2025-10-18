  • Спортс
Овечкин о 1-й шайбе в сезоне в 5-м матче: «Если бы не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но они были, иногда нужно просто потерпеть. В следующей игре голов будет больше, надеюсь»

Александр Овечкин высказался о своем 1-м голе в новом сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1). 

40-летний россиянин открыл счет голам в текущем сезоне в своем 5-м матче. У него 4 (1+3) очка при полезности «+5». 

«Если бы в тех играх у меня не было моментов, я бы подумал: «О нет». Но шансы были. Иногда нужно просто потерпеть потерпеть, и гол случается. Надеюсь, что в следующей игре их будет больше.

Строум – отличный плеймейкер, но он еще и забивает, как видите. Сегодня он активно шел на ворота, находил отскоки», – сказал Овечкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (567), обогнав Хоу. Рекорд у Гретцки – 617
448 минут назад
КХЛ. «Трактор» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Барыса», СКА против «Локомотива»
13сегодня, 05:15
Аскаров ошибся при приеме шайбы за воротами во 2-м периоде матча с «Ютой». О’Брайен завладел ей и забил с разворота
7сегодня, 04:30Видео
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов
11сегодня, 03:40
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Миннесоте», «Тампа» уступила «Детройту», «Сан-Хосе» пропустил 6 шайб от «Юты»
197сегодня, 03:35
Кучеров пропустил матч против «Детройта» из-за болезни. У него 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона
8сегодня, 03:10
Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба
40сегодня, 02:31
Капризов не набрал очков впервые в сезоне: 1 бросок в матче с «Вашингтоном» за 18:59 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»
5сегодня, 02:13
Василевский – 3-я звезда матча с «Детройтом» (1:2 ОТ): 29 сэйвов из 31. У вратаря «Тампы» поражения во всех 4 играх сезона
1сегодня, 02:00
Овечкин набрал 1+1 в матче с «Миннесотой», забив 1-й гол в сезоне. У него 1+3 в 5 играх
59сегодня, 01:30Видео
Гренборг вновь возглавит сборную Швеции в мае 2026 года, контракт рассчитан до 2030-го. Под его руководством команда дважды выиграла ЧМ
11 минут назад
Гончарук о неудачах «Торпедо»: «Мы упали в яму и должны вместе вылезать из нее, залезая друг на друга. Ко мне лично много вопросов по матчу с ЦСКА»
23 минуты назад
Сиряцкий о критике в адрес «Металлурга» за малогабаритный состав: «В раздевалке над ней немного подшучивали. Наоборот, скорость и маневренность – плюс, в таблицу посмотрите!»
138 минут назад
Хайнс о «Миннесоте» после 1:5 от «Вашингтона» при 14:45 по броскам: «Мы были не на том уровне, чтобы претендовать на победу. Ни по скорости, ни по игре в целом»
сегодня, 06:30
Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ. У вратаря фарма «Питтсбурга» 94,4% сэйвов и КН 1,50
4сегодня, 06:05
Шмалц с 3+1, Дилан Строум с 2+2 и Гибсон с 1-й победой за «Детройт» (31 сэйв после 32 бросков «Тампы») – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах в регулярке (10), обогнав Айзермана и Шэнахэна. Рекорд у Федорова – 12
сегодня, 05:30
Симашев получил 10 минут штрафа за участие в стычке в матче «Юты» и «Сан-Хосе». Защитник сцепился с Селебрини, которому на помощь пришел Курашев
2сегодня, 04:58Видео
«Миннесота» нанесла 14 бросков в створ против 45 у «Вашингтона». Это худший результат для «Уайлд» с 2021 года, когда был повторен антирекорд клуба – 11
1сегодня, 04:45