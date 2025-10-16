  • Спортс
1

Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»

Максим Сушинский высказался о ситуации Дэниэла Спронга в ЦСКА.

28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матч в FONBET КХЛ против «Локомотива» (1:4). Ранее стало известно, что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок, главный тренер Игорь Никитин недоволен поведением канадца. 

«Никитин всегда играет на команду. Он делает все правильно. Если человек не выполняет задание тренера, то его никогда не поставят играть. Да, он [Спронг] забивал, отдавал. Все только эту сторону смотрят. Может, из-за него забили в ворота ЦСКА больше, чем он в ворота соперников. У команды нет результата, значит, он мало забивает.

Мне еще мой первый тренер Александр Михайлович Балаев сказал важные слова. Я ему благодарен за это. Мы ехали в автобусе с первого турнира в Киеве. Cо СКА заняли последнее место из восьми команд, а я стал лучшим бомбардиром. А я такой довольный!

И он в автобусе парню одному говорит: «Дай руки». Он руки соединяет и показывает большой ноль. И мне говорит: «Сушинский, это ты!» А я возмутился, я же лучший бомбардир турнира, больше всех забил. А он мне: «Не, команда какое место заняла? Восьмое. Значит, ты мало забил!»

Вот поэтому у Никитина такой же подход. Игорь – очень опытный тренер, который знает, что он делает. Значит, Спронг мало забивает и плохо играет в обороне. Наверное, парень подумает, и будет играть на команду, а не на себя», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
