Павел Лысенков: «Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что Никитин не ставит их в состав. Мне сказали, что скандала нет»

Дэниэл Спронг и Спенсер Мартин адекватно отреагировали на решение Игоря Никитина.

28-летний форвард Дэниэл Спронг и 30-летний голкипер Спенсер Мартин не попали в состав на матч ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ против «Локомотива ». Ранее стало известно , что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок, главный тренер недоволен поведением канадца.

«Как я понимаю, Спенсер Мартин и Дэниэл Спронг попали в опалу к тренерскому штабу ЦСКА .

И если по Мартину у меня нет вопросов – он реально плох, и я даже сам призывал ЦСКА дальше идти тандемом Гамзин – Андреянов, то вот Спронг...

Лучший бомбардир ЦСКА, набрал 14 (5+9) очков, лучший в команде по броскам (43). Да, полезность «-2» (при нем пять забили, семь пропустили). Но в целом игрок очень качественный. И в любом клубе КХЛ, кто потянет его зарплату, такого хоккеиста оторвут с руками», – написал Павел Лысенков.

«Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что их оставили в запасе.

Хотел сделать новость, но мне сказали, что скандала там нет. Спронг и Мартин без проблем отреагировали на то, что их не ставят в состав.

Как говорится, «сменки реже, деньги те же». А еще «им тут не жить». Ну, сегодня не ставят, завтра – поставят. Так что никакого конфликта», – добавил позже журналист.