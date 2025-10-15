Павел Лысенков: «Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что Никитин не ставит их в состав. Мне сказали, что скандала нет»
28-летний форвард Дэниэл Спронг и 30-летний голкипер Спенсер Мартин не попали в состав на матч ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ против «Локомотива». Ранее стало известно, что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок, главный тренер недоволен поведением канадца.
«Как я понимаю, Спенсер Мартин и Дэниэл Спронг попали в опалу к тренерскому штабу ЦСКА.
И если по Мартину у меня нет вопросов – он реально плох, и я даже сам призывал ЦСКА дальше идти тандемом Гамзин – Андреянов, то вот Спронг...
Лучший бомбардир ЦСКА, набрал 14 (5+9) очков, лучший в команде по броскам (43). Да, полезность «-2» (при нем пять забили, семь пропустили). Но в целом игрок очень качественный. И в любом клубе КХЛ, кто потянет его зарплату, такого хоккеиста оторвут с руками», – написал Павел Лысенков.
«Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что их оставили в запасе.
Хотел сделать новость, но мне сказали, что скандала там нет. Спронг и Мартин без проблем отреагировали на то, что их не ставят в состав.
Как говорится, «сменки реже, деньги те же». А еще «им тут не жить». Ну, сегодня не ставят, завтра – поставят. Так что никакого конфликта», – добавил позже журналист.