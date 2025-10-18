Гончарук о неудачах «Торпедо»: «Мы упали в яму и должны вместе вылезать из нее, залезая друг на друга. Ко мне лично много вопросов по матчу с ЦСКА»
Сергей Гончарук высказался о последних неудачах «Торпедо».
В пятницу в домашней игре в рамках FONBET КХЛ нижегородцы уступили ЦСКА (0:1). Для команды под руководством Алексея Исакова поражение стало шестым в последних 7 матчах.
«Ко мне лично много вопросов по итогам матча. Особенно по концовке, когда партнеры создали мне моменты, а я не смог реализовать. Вопросы к мастерству, к реализации.
В целом, можно сказать только одно: мы упали в яму и должны вместе вылезать из нее, залезая друг на друга», – сказал форвард «Торпедо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
