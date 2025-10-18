«Детройт» хочет обменять Густафссона и Хэмоника. Защитники перестали проходить в состав (The Fourth Period)
«Детройт» хочет обменять Эрика Густафссона и Трэвиса Хэмоника.
Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.
Клуб хочет избавиться от опытных защитников, которые перестали проходить в состав. Сроки контрактов обоих игроков истекают 30 июня 2026 года. Густафссон получает 2 млн долларов за сезон, Хэмоник – 1 млн.
33-летний швед был отправлен в АХЛ, где сыграл 2 матча в регулярном чемпионате, а 35-летний канадец провел 1 игру за «Детройт» с полезностью «минус 3».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
