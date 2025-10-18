Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ. У вратаря фарма «Питтсбурга» 94,4% сэйвов и КН 1,50
Сергей Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ.
21-летний вратарь «Уилкс-Бэрри» дважды сыграл против «Хартфорд Вулф Пэк» (2:1, 5:2) в регулярном чемпионате.
В первом матче он отразил 23 из 24 бросков, во втором, состоявшемся в пятницу, 28 из 30.
Таким образом, у Мурашова 2 победы в 2 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга» при 94,4% сэйвов и коэффициенте надежности 1,50.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
