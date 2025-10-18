Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ. У вратаря фарма «Питтсбурга» 94,4% сэйвов и КН 1,50

Сергей Мурашов стартовал с 2 побед в 2 матчах в сезоне АХЛ.

21-летний вратарь «Уилкс-Бэрри » дважды сыграл против «Хартфорд Вулф Пэк » (2:1, 5:2) в регулярном чемпионате.

В первом матче он отразил 23 из 24 бросков, во втором, состоявшемся в пятницу, 28 из 30.

Таким образом, у Мурашова 2 победы в 2 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга» при 94,4% сэйвов и коэффициенте надежности 1,50.