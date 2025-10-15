  • Спортс
  Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»
0

Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»

Евгений Артюхин считает, что Дэниэл Спронг не вливается в систему ЦСКА.

28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матч в FONBET КХЛ против «Локомотива» (1:4). Ранее стало известно, что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок, главный тренер Игорь Никитин недоволен поведением канадца.

«Пока непонятно, по какой причине ЦСКА отстранил Спронга. Лично я слышал, что у Дэниэла есть свои проблемы в команде. Он не вливается в нынешнюю систему ЦСКА.

Я могу сказать, что Спронг – это очень хороший хоккеист. Не зря он играл в НХЛ. Нападающий хорошо подходит для большинства. Но он не очень системный игрок, который может позволить себе некоторые вольности.

Если ЦСКА откажется от услуг Спронга, то он будет востребован среди топовых команд КХЛ. Тем коллективам, которые не играют в жесткий системный хоккей, он точно подойдет.

Если Спронгу позволят импровизировать на площадке, он принесет результат», – сказал бывший нападающий ЦСКА и СКА Артюхин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
