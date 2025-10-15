  • Спортс
Ротенберг о КПК без команды легионеров КХЛ: «Есть Iron Man Майк Тайсон в боксе, а в хоккее – Майк Кинэн, было приятно сыграть против него. Эти вопросы уже не мне нужно задавать»

Роман Ротенберг высказался о том, что на КПК не выступит сборная легионеров КХЛ.

Федерация хоккея России (ФХР) назвала расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря, на нем также сыграют сборные Беларуси и Казахстана.

В прошлом году на КПК выступила сборная легионеров FONBET КХЛ, команда заняла третье место.

– Вас огорчило то, что в этот раз на Кубке Первого канала не сыграет сборная легионеров КХЛ?

– В нашей время нас ничего не должно огорчать. Мы должны через позитив и правильный настрой побеждать.

Как тренеру «России 25» мне было приятно сыграть против Iron Man (железный человек – Спортс’‘) Майка Кинэна. Есть Iron Man Майк Тайсон в боксе, а в хоккее это Майк Кинэн. Для меня это честь. Мы с ним постоянно на связи, он много помогает.

А то, что не участвуют легионеры КХЛ… Эти вопросы нужно задавать уже не мне. Мы, конечно, хотели бы еще раз сыграть против них, – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

