Коваленко о Спронге: «Напоминал Маккиннона – берет две минуты большинства и может простоять на месте. Есть легионеры в КХЛ, которые сконцентрированы на игре на статистику»
– Какое впечатление на вас производит форвард Даниэл Спронг – 5 шайб, 9 передач?
– Здесь та же картина – практически все очки набраны при реализации лишнего.
В некоторых матчах Спронг напоминал мне форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона – но только в большинстве.
В такие моменты Маккиннон тоже берет себе все две минуты большинства и на этих отрезках может простоять на месте, поскольку всю черновую работу выполняют партнеры.
Вот только разница в том, что Маккиннон набирает по 120 очков за чемпионат и является примером для команды во всех игровых ситуациях, не только в большинстве.
К сожалению, сегодня в КХЛ есть легионеры, которые сконцентрированы на игре на статистику и, как следствие, исключительно на контракты. Кстати, были они и в наши времена, что, мягко говоря, не объединяло коллектив.
Но есть и другие легионеры, которые действительно являются лидерами команды. Надеюсь, Стронг приехал в Россию именно на эту роль, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.