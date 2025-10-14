Коваленко о Спронге: «Напоминал Маккиннона – берет две минуты большинства и может простоять на месте. Есть легионеры в КХЛ, которые сконцентрированы на игре на статистику»

Андрей Коваленко сравнил Даниэла Спронга с Нэтаном Маккинноном.

– Какое впечатление на вас производит форвард Даниэл Спронг – 5 шайб, 9 передач?

– Здесь та же картина – практически все очки набраны при реализации лишнего.

В некоторых матчах Спронг напоминал мне форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона – но только в большинстве.

В такие моменты Маккиннон тоже берет себе все две минуты большинства и на этих отрезках может простоять на месте, поскольку всю черновую работу выполняют партнеры.

Вот только разница в том, что Маккиннон набирает по 120 очков за чемпионат и является примером для команды во всех игровых ситуациях, не только в большинстве.

К сожалению, сегодня в КХЛ есть легионеры, которые сконцентрированы на игре на статистику и, как следствие, исключительно на контракты. Кстати, были они и в наши времена, что, мягко говоря, не объединяло коллектив.

Но есть и другие легионеры, которые действительно являются лидерами команды. Надеюсь, Стронг приехал в Россию именно на эту роль, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.