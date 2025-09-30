Бучельников о Спронге в ЦСКА: «Почему это должно удивлять? Захотел перезагрузить карьеру. Он отличный плеймейкер, бросок один из самых точных, сильных и качественных»

Дмитрий Бучельников высказался об игре вместе с Дэниэлом Спронгом за ЦСКА.

– Переход Дэниэла Спронга в ЦСКА стал одним из самых громких летних трансферов в КХЛ с учетом его недавних успехов в НХЛ.

– Он поиграл в НХЛ. Очевидно, что у него богатый опыт игры за океаном. Конечно, когда есть рядом такие игроки, ты всегда чему-то учишься у них в каких-то аспектах. Нахождение рядом со Спронгом – хорошее для меня подспорье дальше расти как спортсмену.

– Чему в первую очередь пытаетесь у него учиться?

– Наверно, бросок. Он у него один из самых точных, сильных и качественных. И вообще Спронг хорошо видит площадку – отличный плеймейкер.

– Удивлены тому, как ЦСКА вообще сумел его подписать?

– Нет. Почему это должно удивлять?

– Все-таки в последние годы легионеры такого уровня не часто приезжают в Россию.

– Ну он приехал, захотел перезагрузить карьеру. Не вижу в этом ничего такого необычного, – сказал форвард армейцев с улыбкой.