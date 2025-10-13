  • Спортс
  «Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»

«Монреаль» продлил контракт с Лэйном Хатсоном.

Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на 8 лет и вступит в силу 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 8,85 млн долларов.

В прошлом сезоне Хатсон стал новичком года в НХЛ, получив «Колдер Трофи». Он набрал 66 (6+60) очков за 82 матча в регулярном чемпионате и 0+5 в 5 играх Кубка Стэнли при общей полезности «минус 7».

Хоккеист «Монреаля» также повторил рекорд НХЛ по числу голевых передач для защитников-новичков (Ларри Мерфи – 60 пасов в сезоне-1980/81).

Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
