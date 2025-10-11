Тренер «Шанхая» по ОФП о питании в России и США: «Нравится, что здесь другие стандарты – меньше пестицидов, ГМО. Даже обычные продукты немного полезнее»

Крэйг Слоунвайт сравнил качество продуктов в России и США.

– Я читала ваш пост, что перед поездкой в Россию вы переживали – сможете ли найти здесь здоровую еду. Теперь, имея опыт, как вы оцениваете ситуацию? Может быть, в России даже проще питаться правильно, чем в США?

– Я бы сказал, что все довольно похоже.

Перед приездом я действительно не знал, чего ожидать, и немного переживал. Для меня очень важно всегда питаться правильно.

Но оказалось, что здесь совсем несложно найти здоровую еду. Более того, мне нравится, что в России другие стандарты – то, как выращивают продукты, как их готовят.

Меньше пестицидов, меньше ГМО, и даже обычные продукты, на мой взгляд, здесь немного полезнее.

– В комментариях под тем постом кто-то написал: «Подожди, пока не доедешь до Нижнекамска». Так вот, сталкивались ли вы с трудностями в поиске здоровой еды в небольших городах?

– Конечно, в маленьких городах немного сложнее.

Но в целом базовые продукты везде остаются здоровыми – овощи, мясо, крупы можно найти хорошие практически в любом месте. Просто выбор бывает меньше.

А в крупных городах, как правило, работают повара с большим опытом, которые умеют готовить здоровую еду и при этом делать ее вкусной.

Поэтому, наверное, в больших городах немного легче, если ты хочешь питаться полезно и при этом получать удовольствие от еды, – сказал тренер по физической подготовке «Шанхай Дрэгонс » Крэйг Слоунвайт.