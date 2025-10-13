  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)
0

«Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)

«Салават» заплатит Антону Берлеву 5 млн рублей за этот сезон.

Ранее 31-летний нападающий подписал контракт с уфимским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Берлев получит 5 млн рублей за сезон-2025/26. Еще до 20 млн он может заработать в качестве бонусов за достижения.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету форварда 3 матча за «Салават Юлаев» и 2 (0+2) очка при полезности «минус 1».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
деньги
logoСалават Юлаев
logoАнтон Берлев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Салават» подписал контракт с Берлевым до конца сезона. Ранее форвард был на пробном договоре
2сегодня, 11:26
Хохлачев получит 5 млн рублей за сезон в «Салавате». В чемпионате-2023/24 он зарабатывал 75 млн («СЭ»)
176 октября, 14:18
Берлев о двух победах «Салавата» подряд: «Сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них цепляться и наращивать успех»
25 октября, 20:22
Главные новости
Веккионе об Овечкине: «Должен забить 900-й гол в НХЛ – сумасшедшее число. Он командный человек и делает многое для построения коллектива»
4 минуты назад
Хмелевски о «Салавате»: «Жалко, что творится с хоккеем в Уфе. Болельщики там очень хорошие – будем верить, что трудности останутся позади»
39 минут назад
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА примет «Автомобилист»
42сегодня, 08:01
Экс-тренер «Лады» Браташ возглавил «Буран» из ВХЛ. Клуб идет на 28-м месте из 32
1сегодня, 12:14
Раскатка для мозгов. Хоккейный пасьянс уже в сети
сегодня, 12:00Тесты и игры
Метальников стал генменеджером «Барыса». Экс-защитник сборной Казахстана завершил карьеру этим летом
1сегодня, 11:36
«Салават» подписал контракт с Берлевым до конца сезона. Ранее форвард был на пробном договоре
2сегодня, 11:26
Кузнецов об 1:5 с «Авангардом»: «Металлургу» надо взять позитив и перенести на следующую игру. Реализацию нужно исправить»
9сегодня, 11:15
Щитов про 3 матча Овечкина без голов: «Должен забить в ближайших играх. В форме Александра можно не сомневаться – он всегда ответственно готовится к сезону»
сегодня, 10:50
«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Чеховича (Артур Хайруллин)
17сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Брылин о переломе кисти у Дадонова: «Трещина, скорее всего. Понадобится месяц на восстановление»
27 минут назад
«Динамо» Минск внесло Лайла в список травмированных. Защитник получил повреждение в игре с «Шанхаем»
52 минуты назад
Агент Чеховича об обмене игрока в «Сибирь»: «В «Витязе» он был одним из лучших в прошлом сезоне. Надеюсь, переход поможет вернуться в то состояние»
1сегодня, 11:58
Тренер голкиперов ЦСКА о первом номере клуба: «У нас два играющих вратаря, еще есть Андреянов. У меня одинаковое отношение ко всем троим»
сегодня, 11:46
Защитник «Рейнджерс» Соуси пропустит минимум неделю из-за травмы верхней части тела
сегодня, 11:01
Рафф об 1:3 с «Бостоном»: «Ужасная игра от «Баффало» – худшее катание и уровень борьбы, что я видел. Мы уделяем эстетике слишком много внимания, нужно перерабатывать соперника»
сегодня, 10:27
Галкин о сравнении с Третьяком от Ги Буше: «Приятно, хотя по габаритам мне ближе Мышкин. Вратари – особая корпорация, но за десятилетия профессия изменилась»
1сегодня, 09:58
Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс», заявил Карбери: «Мы оценим его состояние позже, но он досрочно завершил игру»
1сегодня, 09:02
«Адмирал» уволил Катаева. Тренер пришел в штаб перед началом этого сезона
сегодня, 08:43
Бовилье о победной шайбе с «Рейнджерс»: «Овечкин здорово прочитал момент. Я видел его и ждал, что он может найти меня пасом»
1сегодня, 08:14