«Салават» заплатит Берлеву 5 млн рублей за этот сезон. Еще 20 млн – возможные бонусы (Артур Хайруллин)
«Салават» заплатит Антону Берлеву 5 млн рублей за этот сезон.
Ранее 31-летний нападающий подписал контракт с уфимским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Берлев получит 5 млн рублей за сезон-2025/26. Еще до 20 млн он может заработать в качестве бонусов за достижения.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету форварда 3 матча за «Салават Юлаев» и 2 (0+2) очка при полезности «минус 1».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
