Брылин о переломе кисти у Дадонова: «Трещина, скорее всего. Понадобится месяц на восстановление»

Сергей Брылин заявил, что Евгений Дадонов пропустит около месяца.

36-летний нападающий «Нью-Джерси» сломал руку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:6). Клуб добавил его в долгосрочный список травмированных: Дадонов пропустит минимум 10 игр.

«Тут может быть несколько недель, месяц на восстановление. Как я понимаю, скорее всего, у него была трещина. Надеюсь, ему будет нужно не так много времени.

Он мастеровитый, умный хоккеист с большим опытом. Этим летом наш менеджмент и руководство уделяли время глубине состава, и Евгений нам добавил этой глубины с его мастерством, пониманием и опытом.

Нам таких хоккеистов не хватало», – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси » Сергей Брылин .